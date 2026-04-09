08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Atletico Madrid, Barcelona'yı çaresiz bıraktı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 09 Nisan 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Barcelona'da Pau Cubarsi maçın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez attığı muhteşem golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu arada Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 13. maçında 6 golüne ulaştı.

SIMEONE VE ATLETICO İÇİN İLKLER

Atletico Madrid, 2006'dan bu yana ilk kez Camp Nou'da Barcelona'yı mağlup ederek, bu sahada 25 maçlık galibiyetsiz seriye son verdi.

Bu, aynı zamanda bir İspanyol rakibe karşı deplasmanda kazandıkları ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oldu.

Ayrıca Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörü olarak ilk kez Camp Nou'da Barcelona'yı yendi.

Barcelona deplasmanında büyük bir avantaj yakalayan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick ve öğrencilerini 14 Nisan'da ağırlayacak. Turu geçen, Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.