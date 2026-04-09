Atletico Madrid, Barcelona'yı çaresiz bıraktı!

SIMEONE VE ATLETICO İÇİN İLKLER

Kvaratskhelia, Liverpool savunmasını adeta ipe dizerek şahane bir gol attı!



⚽ Camp Nou'da Julian Alvarez'den Messi esintisi! Muazzam bir frikik!



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.Barcelona'da Pau Cubarsi maçın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez attığı muhteşem golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.Bu arada Alexander Sörloth, Barcelona'ya karşı 13. maçında 6 golüne ulaştı.Atletico Madrid, 2006'dan bu yana ilk kez Camp Nou'da Barcelona'yı mağlup ederek, bu sahada 25 maçlık galibiyetsiz seriye son verdi.Bu, aynı zamanda bir İspanyol rakibe karşı deplasmanda kazandıkları ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oldu.Ayrıca Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörü olarak ilk kez Camp Nou'da Barcelona'yı yendi.Barcelona deplasmanında büyük bir avantaj yakalayan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick ve öğrencilerini 14 Nisan'da ağırlayacak. Turu geçen, Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.