Altın yükselecek mi, yükselir mi? 8 Nisan güncel altın fiyatları

Enflasyona karşı kalkan oluşturmak isteyen küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, altın cephesinde rekor serisi devam edecek mi, yoksa ufukta bir kâr satışı mı var?

Kısa ve net cevap: Evet, uzmanlara ve piyasa dinamiklerine göre altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ana trendin önümüzdeki süreçte de DEVAM ETMESİ bekleniyor! Kısa vadeli günlük dalgalanmalar veya ufak çaplı kâr satışları (düzeltmeler) yaşanması son derece normal olsa da, temel ekonomik göstergeler altını desteklemeye devam ediyor. Özellikle küresel çatışma risklerinin artması, merkez bankalarının altın rezervlerini rekor seviyelerde büyütmesi ve enflasyonist baskılar, sarı metalin "güvenli liman" cazibesini zirvede tutuyor. Analistler, her düşüşün yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirildiğinin altını çiziyor.

Finans uzmanlarının ve yatırım kuruluşlarının altın tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin arkasında yatan temel nedenler şunlar:

Orta Doğu ve Jeopolitik Riskler: İran ile yaşanan son krizler ve enerji koridorlarındaki (Hürmüz Boğazı vb.) gerilimler, küresel piyasalarda korku endeksini artırıyor. Bu korku ortamı doğrudan altına olan talebi patlatıyor.

Merkez Bankalarının Alımları: Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünya genelindeki merkez bankaları, dolar rezervlerini azaltıp devasa miktarlarda fiziki altın depolamaya devam ediyor. Bu kurumsal talep, fiyatların düşmesini engelliyor.

FED'in Faiz Kararları: Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentiler, doların küresel gücünü zayıflatarak ONS altının önünü açıyor.

Piyasalardaki bu yüksek gerilimli beklentilerin ortasında, haftanın ortasında (Çarşamba) Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

ONS Altın: 2.485 Dolar seviyelerinde kritik direnci zorluyor.

Gram Altın: 3.120 TL - 3.150 TL bandında işlem görüyor.

Çeyrek Altın: 5.150 TL - 5.230 TL aralığında alıcı buluyor.

Yarım Altın: 10.300 TL - 10.460 TL seviyelerinde.

Tam (Cumhuriyet) Altın: 20.600 TL - 20.850 TL bandında el değiştiriyor.

(Not: Belirtilen fiyatlar serbest piyasa ve banka makas aralıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.)