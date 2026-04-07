07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-087'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi!

Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun, İspanyol teknik adam Albert Riera'nın gazabına uğradı.

calendar 07 Nisan 2026 17:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla özel bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı şansız sakatlıklarla son dönemde formasından uzak kalan milli yıldız Can Uzun geride bıraktığımız hafta sonu büyük şok yaşadı. 

Bild'in haberine göre; Köln karşısında 90 dakika kulübede oturan Can Uzun, maç sonrası hocası Albert Riera'nın açıklamalarıyla sarsıldı.

"ALBERT'İN TAKIMINDA OYNAYAMAZSIN"

Riera, bir gazetecinin Can Uzun'un neden süre almadığına dair sorusuna, oyuncusunu kamuoyu önünde eleştiren şu yanıtı verdi:

"Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."

80 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ 40 MİLYON'A DÜŞTÜ 

Bu sert çıkış, Can Uzun tarafında "kopuş" sinyallerini beraberinde getirdi. Frankfurt yönetiminin, Can Uzun'dan beklediği 80 milyon Euro ve üzeri rekor bonservis beklentisi, bu krizle birlikte revize edilmek zorunda kalabilir. 

Alman basınında, yaz aylarında gerçekleşecek olası bir ayrılıkta rakamın 40-45 milyon Euro seviyelerine gerileyebileceği konuşuluyor.

AC MILAN VE DİĞER DEVLER PUSUDA

Can Uzun'un yaşadığı bu huzursuzluk, Avrupa devlerini de harekete geçirdi. İtalyan devi Milan'ın genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde "fırsat transferi" olarak devreye girebileceği iddia ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
