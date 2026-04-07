Galatasaray Daikin, Avrupa'da ilk kupası için sahne alacak!

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazanmaya çok yakın.



Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında çarşamba günü İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.



Galatasaray Daikin, çarşamba günü kazanması halinde kupayı müzesine götürecek.



- Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki ilk kupası olacak



Galatasaray Daikin, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası'nda şampiyonluğa bir maç uzakta.



İtalya'da oynanan ilk müsabakada rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılı takım, evinde de galip gelmesi halinde tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmış olacak.



CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda 3. olan Galatasaray, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik derecesi elde etti.



- Türkiye'nin 8 dünya şampiyonluğu var



Türk takımları, dünya çapında 8 kez şampiyon oldu.



1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 8 kez şampiyonluğa ulaştı.



VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.



- CEV Şampiyonlar Ligi'nde de kupa 8 kez Türkiye'de



Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı.



İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.



- CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası



Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.



İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.



Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'de VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.



- En başarılısı VakıfBank



Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.



Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 7 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.



VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.



Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.



Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.



