Sergen Yalçın'dan Gökhan Sazdağı'na destek!

Fenerbahçe'ye karşı derbide kaybeden Beşiktaş'ta en çok konuşulan olan isimlerden biri de Gökhan Sazdağı oldu.
Amir Murillo'nun kafa travması yaşamasının ardından ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, performansıyla taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 31 yaşındaki öğrencisine destek verdi.
Sergen Yalçın eleştirilere hedef olan oyuncusuna sahip çıktı. 53 yaşındaki teknik adam, "Gökhan haftalardır oynamıyor. Amir'in sakatlığından dolayı içeri attık. Oyuncu hata yapabilir. Hata yaptığı zaman "Niye hata yapıyorsun?" diyemeyiz. Sadece onu düzeltmek için neler yapması gerektiğini gösterebiliriz. Biz her zaman onların yanındayız. Hataları telafi etmek için oyuncularımızla görüşüyoruz" dedi.
Gökhan Sazdağı, yaz transfer döneminde imza attığı Beşiktaş'ta 18 maçta süre buldu.
