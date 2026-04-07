07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Sergen Yalçın'dan Gökhan Sazdağı'na destek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin ardından eleştirilen Gökhan Sazdağı'na destek verdi.

calendar 07 Nisan 2026 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye karşı derbide kaybeden Beşiktaş'ta en çok konuşulan olan isimlerden biri de Gökhan Sazdağı oldu.

Amir Murillo'nun kafa travması yaşamasının ardından ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, performansıyla taraftarın tepkisini çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 31 yaşındaki öğrencisine destek verdi.

Sergen Yalçın eleştirilere hedef olan oyuncusuna sahip çıktı. 53 yaşındaki teknik adam, "Gökhan haftalardır oynamıyor. Amir'in sakatlığından dolayı içeri attık. Oyuncu hata yapabilir. Hata yaptığı zaman "Niye hata yapıyorsun?" diyemeyiz. Sadece onu düzeltmek için neler yapması gerektiğini gösterebiliriz. Biz her zaman onların yanındayız. Hataları telafi etmek için oyuncularımızla görüşüyoruz" dedi.

Gökhan Sazdağı, yaz transfer döneminde imza attığı Beşiktaş'ta 18 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
