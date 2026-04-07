Fenerbahçe'de hayata dönüş!

Beşiktaş'ı son dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla 1-0 deviren Fenerbahçe, şampiyonluk düğmesine bastı.
Kadıköy'de bahar havasını yeniden getiren sarı-lacivertliler, bir maçtan fazlasını kazandı. Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesinin ardından Fenerbahçe'nin puan kaybetme lüksü kalmamıştı. Stadı tıka basa dolduran taraftarların desteği yerini öfkeye bırakacaktı.
90+11'DE DİRİLDİ
Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya olan güven iyice azalacaktı. Kadıköy, istifa sesleriyle yankılanacaktı. Şampiyonluk umutları bir kez daha başka bahara kalacaktı. 90+11'de gelen golle hayata geri dönen Fenerbahçe'de artık yüksek sesle şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
-Kayserispor (D)
-Çaykur Rize
-Galatasaray (D)
-Başakşehir
-Konyaspor (D)
-Eyüpspor
