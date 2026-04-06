Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Marco Asensio'nun durumu belli oldu.
Dizinde ödem bulunan İspanyol futbolcu, ligin bir sonraki haftasındaki Kayserispor maçını kaçıracak.
Asensio, sakatlığının ardından pazartesi günü ikinci bir MR'a girecek. Deneyimli yıldızın durumu, ikinci MR'ın ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
