06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Marco Asensio, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

calendar 06 Nisan 2026 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 12:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Marco Asensio'nun durumu belli oldu.

Dizinde ödem bulunan İspanyol futbolcu, ligin bir sonraki haftasındaki Kayserispor maçını kaçıracak.

Asensio, sakatlığının ardından pazartesi günü ikinci bir MR'a girecek. Deneyimli yıldızın durumu, ikinci MR'ın ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
