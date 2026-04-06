Cooper Flagg NBA'i salladı: 3 günde 96 Sayı, LeBron'a karşı tarih yazdı

19 yaşındaki Dallas Mavericks starı, 3 Nisan'daki 51 sayılı tarihi performansının sadece iki gün sonra Lakers'a karşı 45 sayı daha attı. LeBron James karşısında bu rakamlara ulaşarak adından söz ettirdi.

calendar 06 Nisan 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 14:14
19 yaşındaki genç basketbolcu, dünyanın en büyük liginde iki maçta toplam 96 sayı atarak dikkatleri üzerine çekti.
 
Dallas, Texas'ta Paskalya gecesi oynanan karşılaşmada Cooper Flagg yine sahnedeydi. 19 yaşındaki genç yıldız, iki gün önce kaydettiği 51 sayılık performansın ardından bu kez LA Lakers karşısında 45 sayıyla oynadı ve Dallas Mavericks'i 134-128'lik galibiyete taşıdı.

Maça çok hızlı başlayan Flagg, ilk çeyrekte bulduğu 19 sayıyla oyunun tonunu belirledi ve geceyi 45 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla tamamladı. Bu performansıyla son yıllarda bir rookie oyuncudan görülen en dikkat çekici skor serilerinden birine imza attı.

Karşısında LeBron James vardı. 40 yaşındaki yıldız, Luka Doncic ve Austin Reaves'in yokluğunda sorumluluk alarak 30 sayı ve 15 asist üretti. Ancak gecenin hikayesi Flagg'in performansıydı. Maç sonunda LeBron James de genç oyuncu hakkında,
"Son iki maçta çok özel oynuyor. Ama sezon boyunca gösterdiği istikrar da dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Flagg'in üst üste iki maçta 40 sayının üzerine çıkması, NBA'de nadir görülen rookie performansları arasında yer alırken, genç oyuncunun sezon içindeki yükselişini de net şekilde ortaya koydu.

Bu galibiyet Dallas için ayrı bir önem taşıdı. Mavericks, son dönemde yaşadığı iç saha mağlubiyet serisine bu sonuçla son verdi. Luka Doncic'in sezonu kapatması ve Austin Reaves'in sakatlığı sonrası takımın hücum yükünü büyük ölçüde Flagg üstlenmiş durumda.

Sezon genelinde 20.8 sayı ortalaması yakalayan Flagg, bu performansıyla Yılın Rookie'si yarışındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 

Cooper Flagg

3 Nisan 2026
51 sayı · Oklahoma City Thunder
→ Kariyerinin en yüksek skor performansı

5 Nisan 2026
45 sayı · LA Lakers
→ Üst üste ikinci 40+ sayılık maç

Sezon Geneli:
• Ortalama: 20.8 sayı
• 40+ sayılı maç: 4
• 2025 NBA Draft: 1 numara
• Yaş: 19
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
