Galatasaray'da plan: Bernardo Silva için transfer tarihi

Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek istiyor. Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

06 Nisan 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City forması giyen Bernardo Silva, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA

Manchester City tarafından ayrılacağı resmi olarak da açıklanan Bernardo Silva, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi yeni takımını seçmek istiyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
TALİBİ ÇOK FAZLA

Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Portekizli futbolcu ile Juventus, Benfica ve Barcelona da ilgileniyor. 31 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS'ten de ilgi bulunuyor.

Ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğine karar verecek Bernardo Silva, Dünya Kupası'na yeni takımını belirlemiş olarak gitmeyi planlıyor.

GALATASARAY'IN PLANI
LEROY SANE TAKTİĞİ

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Bernardo Silva için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Geçen yıl 14 Haziran'da başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi transfer eden Galatasaray, benzer bir operasyonu Bernardo Silva'da da gerçekleştirmek istiyor.

Ligler devam ederken Bernardo Silva ile el sıkışmak isteyen Galatasaray, Portekizli futbolcuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
