Galatasaray'da plan: Bernardo Silva için transfer tarihi

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA
Manchester City tarafından ayrılacağı resmi olarak da açıklanan Bernardo Silva, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi yeni takımını seçmek istiyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
TALİBİ ÇOK FAZLA
Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Portekizli futbolcu ile Juventus, Benfica ve Barcelona da ilgileniyor. 31 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS'ten de ilgi bulunuyor.
Ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğine karar verecek Bernardo Silva, Dünya Kupası'na yeni takımını belirlemiş olarak gitmeyi planlıyor.
GALATASARAY'IN PLANI
LEROY SANE TAKTİĞİ
Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Bernardo Silva için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl 14 Haziran'da başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi transfer eden Galatasaray, benzer bir operasyonu Bernardo Silva'da da gerçekleştirmek istiyor.
Ligler devam ederken Bernardo Silva ile el sıkışmak isteyen Galatasaray, Portekizli futbolcuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Manchester City forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA
Manchester City tarafından ayrılacağı resmi olarak da açıklanan Bernardo Silva, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi yeni takımını seçmek istiyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
TALİBİ ÇOK FAZLA
Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Portekizli futbolcu ile Juventus, Benfica ve Barcelona da ilgileniyor. 31 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS'ten de ilgi bulunuyor.
Ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğine karar verecek Bernardo Silva, Dünya Kupası'na yeni takımını belirlemiş olarak gitmeyi planlıyor.
GALATASARAY'IN PLANI
LEROY SANE TAKTİĞİ
Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Bernardo Silva için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl 14 Haziran'da başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi transfer eden Galatasaray, benzer bir operasyonu Bernardo Silva'da da gerçekleştirmek istiyor.
Ligler devam ederken Bernardo Silva ile el sıkışmak isteyen Galatasaray, Portekizli futbolcuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Manchester City forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.