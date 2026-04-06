1. Lig'de 34. hafta başlıyor!

1. Lig'de 34. haftanın perdesi 7 Nisan Salı günü, Bandırmaspor - SMS Grup Sarıyer ve Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

06 Nisan 2026 11:15 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 11:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın perdesi 7 Nisan Salı günü oynanacak 4 maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde Bandırmaspor SMS Grup Sarıyer'i, Atakaş Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 34. haftanın programı şöyle:

7 Nisan Salı:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
