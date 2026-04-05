Harry Kane Real Madrid maçına yetişecek mi?

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sakatlığı bulunan takımın golcü ismi Harry Kane ile ilgili konuştu.



İngiliz golcünün Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Real Madrid maçına yetişip yetişemeyeceği sorusuna yanıt veren Eberl, "Fizyoterapistlerimiz bunun için çalışıyor. Oynayabileceğine inanıyoruz." dedi.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid deplasmanına gidecek.



Bayern Münih'te bu sezon 40 maçta süre bulan Harry Kane, 48 gol attı ve 5 asist yaptı.



