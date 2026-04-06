Beşiktaş GAİN evinde Karşıyaka'yı konuk ediyor!

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.
Ligde Fenerbahçe Beko ile liderlik yarışı veren Beşiktaş GAİN, bir maç eksiğiyle 44 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Karşıyaka ise 29 puanla 15. sırada yer alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
