Fenerbahçe duyurdu: Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.

calendar 04 Haziran 2026 16:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe duyurdu: Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe, altyapıda önemli bir değişikliğe gitti.

Camianın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 


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