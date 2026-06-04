Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, Fransa Açık turnuvasında bir numaralı seribaşı Schroder'i mağlup ederek tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

calendar 04 Haziran 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) finale yükseldi.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.

Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.

24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.

Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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