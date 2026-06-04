Beşiktaş Hentbol, Bogdan Radivojevic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Hentbol Takımı, Bogdan Radivojevic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Hentbol, Bogdan Radivojevic'i kadrosuna kattı
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Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Bogdan Radivojevic'i renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ kanat oyuncu Bogdan Radivojevic'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bogdan Radivojevic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde EHF Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon mücadele etmeyi başaran 33 yaşındaki Sırp oyuncu, Flensburg-Handewitt forması giydiği dönemde 2014 yılında organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Hentbol kariyerine 2010 yılında Partizan'da başlayan Radivojevic, 2012'den bu yana milli formayı da giyiyor.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını giyen Şevket Yağmuroğlu ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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