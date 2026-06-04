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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Altın nesil devam ediyor: Belçika 2026'da sahada

Belçika, Rudi Garcia yönetiminde 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanırken, Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku gibi yıldızlarıyla 15. kez yer alacağı organizasyonda G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

calendar 04 Haziran 2026 15:21 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 15:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Altın nesil devam ediyor: Belçika 2026'da sahada
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Belçika, bu turnuvada 15. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'la aynı grupta mücadele etti.

8 maç sonunda 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayan Belçika, grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Belçika'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Belçika-Galler: 4-3

Lihteştayn-Belçika: 0-6

Belçika-Kazakistan: 6-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

Galler-Belçika: 2-4

Kazakistan-Belçika: 1-1

Belçika-Lihteştayn: 7-0

 

Takım

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av.

 Puan
Belçika

 8

 5

 3

 0

 29

 7

 22

 18
Galler

 8

 5

 1

 2

 21

 11

 10

 16
Kuzey Makedonya

 8

 3

 4

 1

 13

 10

 3

 13
Kazakistan

 8

 2

 2

 4

 9

 13

 -4

 8
Lihteştayn

 8

 0

 0

 8

 0

 31

 -31

 0
 

- Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın büyük liglerinde top koşturuyor.

Belçika'nın en önemli isimlerinden birisi olarak Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor. Manchester City'de oynayan Jeremy Doku da takımın en önemli isimlerinden.

Bu futbolcuların yanı sıra Zeno Debast, Amadou Onana, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere ve Lois Openda gibi futbolcular da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yıldız oyuncuları arasında.

- Dünya Kupası geçmişi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

1930 ile 1070 yılları arasında organizasyonda 5 kez boy gösteren Belçika, ilk turdan öteye geçemedi. 1982'de 2. tura yükselmeyi başaran Belçika, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. Yarı finalde Maradona'lı Arjantin'e yenilen Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise Fransa'ya kaybetti.

Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi 2018'de yaşadığı üçüncülük. 2018'de turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 yenerken, yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybetti. Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.

Katar 2022'de organizasyonun favorileri arasında yer alan Belçika; Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grupta 4 puanla 3. olarak hayal kırıklığı yaşattı.

Belçika, Dünya kupalarında 51 maç yaptı. Bu maçlardan 21'ini kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 10 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 69 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

2018- Üçüncü

2022 - İlk tur

- Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lizbon), ⁠Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ⁠Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Forvet: Charles De ‌Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

- Maç takvimi

Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)

21 Haziran Pazar:

22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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