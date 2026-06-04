Ertuğrul Doğan isim verdi; 'Kadromuza kattık'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Transfer görüşmeleri ve durumuyla ilgili HT Spor'a konuşan Doğan, "6-7 transfer yapacağımız düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak.... Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimler doğru. Yakında onları da bitireceğiz. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz. Taraftarımız Fatih Tekke ve takımdan desteğini esirgemesin!" ifadelerini kullandı.
"ONANA OLMAZSA AYNI SEVİYE BİRİSİ..."
Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili gelen soruya Trabzonspor başkanı, "Onana ile her gün görüşüyoruz, maddi olarak sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu, şehir, takımı ve insanları sevdi. Ancak herkesin kendi hayatı ve planları var. Onana ile ilgili aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksilik yaşarsak, aynı seviye birini alırız." cevabını verdi.
"HAFTAYA 8-9 TRANSFER OLACAK"
Ertuğrul Doğan, "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok! Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.
"TSYGANKOV LİSTEDE, İSAK VURAL YOK"
Trabzonspor'un başkanı, "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. İsak Vural gündemde yok!" diyerek son dönemdeki iddialara yanıt verdi.
"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"
Doğan, "7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok! 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatifler olabilir. 50-60 maça çıkacağız. Felipe Augusto'ya Zenit ve başka takımlardan teklif var." sözleriyle sürdürdü.
"MALINOVSKYI'Yİ ALDIK"
Ertuğrul Doğan, "Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üstüne çıkıyoruz, oyuncuların potansiyellerine göre... Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 Milyon € civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa da belli! Para vermek değil konu, verim alabilmek. Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Transfer görüşmeleri ve durumuyla ilgili HT Spor'a konuşan Doğan, "6-7 transfer yapacağımız düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak.... Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimler doğru. Yakında onları da bitireceğiz. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz. Taraftarımız Fatih Tekke ve takımdan desteğini esirgemesin!" ifadelerini kullandı.
"ONANA OLMAZSA AYNI SEVİYE BİRİSİ..."
Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili gelen soruya Trabzonspor başkanı, "Onana ile her gün görüşüyoruz, maddi olarak sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu, şehir, takımı ve insanları sevdi. Ancak herkesin kendi hayatı ve planları var. Onana ile ilgili aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksilik yaşarsak, aynı seviye birini alırız." cevabını verdi.
"HAFTAYA 8-9 TRANSFER OLACAK"
Ertuğrul Doğan, "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok! Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.
"TSYGANKOV LİSTEDE, İSAK VURAL YOK"
Trabzonspor'un başkanı, "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. İsak Vural gündemde yok!" diyerek son dönemdeki iddialara yanıt verdi.
"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"
Doğan, "7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok! 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatifler olabilir. 50-60 maça çıkacağız. Felipe Augusto'ya Zenit ve başka takımlardan teklif var." sözleriyle sürdürdü.
"MALINOVSKYI'Yİ ALDIK"
Ertuğrul Doğan, "Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üstüne çıkıyoruz, oyuncuların potansiyellerine göre... Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 Milyon € civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa da belli! Para vermek değil konu, verim alabilmek. Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.