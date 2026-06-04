Ertuğrul Doğan isim verdi; "Kadromuza kattık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına dair çok net açıklamalar yaptı ve canlı yayında isim verdi.

calendar 04 Haziran 2026 12:36
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan isim verdi; 'Kadromuza kattık'
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer görüşmeleri ve durumuyla ilgili HT Spor'a konuşan Doğan, "6-7 transfer yapacağımız düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak.... Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimler doğru. Yakında onları da bitireceğiz. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz. Taraftarımız Fatih Tekke ve takımdan desteğini esirgemesin!" ifadelerini kullandı.

"ONANA OLMAZSA AYNI SEVİYE BİRİSİ..."

Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili gelen soruya Trabzonspor başkanı, "Onana ile her gün görüşüyoruz, maddi olarak sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu, şehir, takımı ve insanları sevdi. Ancak herkesin kendi hayatı ve planları var. Onana ile ilgili aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksilik yaşarsak, aynı seviye birini alırız." cevabını verdi.

"HAFTAYA 8-9 TRANSFER OLACAK"

Ertuğrul Doğan, "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok! Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

"TSYGANKOV LİSTEDE, İSAK VURAL YOK"

Trabzonspor'un başkanı, "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. İsak Vural gündemde yok!" diyerek son dönemdeki iddialara yanıt verdi.

"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Doğan, "7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok! 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatifler olabilir. 50-60 maça çıkacağız. Felipe Augusto'ya Zenit ve başka takımlardan teklif var." sözleriyle sürdürdü.

"MALINOVSKYI'Yİ ALDIK"

Ertuğrul Doğan, "Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üstüne çıkıyoruz, oyuncuların potansiyellerine göre... Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 Milyon € civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa da belli! Para vermek değil konu, verim alabilmek. Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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