Towns: 'Annemi tribünlerde görmüş gibi hissettim...'

New York Knicks'in NBA Finalleri'ndeki ilk maçta San Antonio Spurs karşısında elde ettiği geri dönüş galibiyetinin mimarlarından biri olan Karl-Anthony Towns, karşılaşma sonrasında yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çekti.



Çarşamba gecesi oynanan mücadelede 18 sayı ve 12 ribaundluk performans sergileyen Towns, maç boyunca 2020 yılında hayatını kaybeden annesi Jacqueline Cruz-Towns'un varlığını hissettiğini söyledi.



ESPN'in popüler programı Inside the NBA'de konuşan Towns'a, program yorumcularından Kenny Smith tarafından NBA Finalleri'nde ilk kez forma giymenin nasıl bir his olduğu soruldu.



Towns, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:



"Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama içimde büyük bir sakinlik ve huzur vardı. Bunun yukarıdan beni izleyen o kadından geldiğini hissediyorum. Bugün kendime çok güveniyordum, çok iyi hissediyordum. Kendimi adeta bir çocuk gibi hissettim. Burada olmak sadece eğlenceliydi. Bu, çocukken hayalini kurduğunuz şeylerden biri. İnsan önce NBA oyuncusu olmayı hayal eder, NBA Finalleri'nde oynamayı değil bile. Gün boyunca çok garip bir his içindeydim. Sanki cumartesi günü oynayacağım AAU maçına hazırlanan küçük bir çocuk gibiydim."



Yıldız uzun sözlerine şöyle devam etti:



"Bir noktada onu tribünlerde gördüğümü hissediyordum. Bu gerçekten çok güzeldi. Aynı zamanda çok rahatlatıcıydı. Çünkü NBA Finalleri'nin ilk maçına çıkarken herkes size baskının ne kadar büyük olacağını anlatır. Ama bilmiyorum... Burada bana huzur veren, sevgi dolu bir varlık olduğunu hissettim."



"Jackie" olarak da bilinen Jacqueline Cruz-Towns, Nisan 2020'de COVID-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.



Annesinin vefatından kısa süre sonra Towns, YouTube üzerinden duygusal bir video paylaşmış ve annesinin yaklaşık bir ay süren zorlu hastalık sürecini anlatmıştı. Jackie Cruz-Towns, hastalık sırasında solunum cihazına bağlanmış ve tıbbi olarak oluşturulan komaya alınmıştı.



Karl-Anthony Towns, kariyeri boyunca annesini en büyük destekçisi olarak tanımlamıştı. Yıldız oyuncu, geçen yıllar boyunca yaşadığı kaybın etkilerini açık şekilde paylaşmaya devam ederken, aynı zamanda ruh sağlığı farkındalığı konusunda da önemli çalışmalara imza attı.



