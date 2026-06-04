Beşiktaş'ın Trossard planı

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat hattına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yönetimin, performansından memnun kalınmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye en az iki kaliteli takviye yapılmasını planladığı ifade edildi.
KANAT HATTINDA PLANLAMA
Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure ile vedalaşıldığı, Milot Rashica için ise uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıldığı aktarıldı. Bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasında Leandro Trossard'ın yer aldığı belirtildi.
TROSSARD İÇİN YENİ GİRİŞİM
Geçtiğimiz sezon da Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan Beşiktaş'ın, Arsenal ve oyuncu cephesiyle yeniden temas kurduğu ifade edildi. Arsenal formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı final oynayan deneyimli futbolcunun, kulübün gelecek sezon planlamasında net şekilde düşünülmediği aktarıldı.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Londra ekibinin kanat rotasyonuna yeni isimler eklemeyi planlaması nedeniyle Trossard'ın durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 50 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 11 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Oyuncuya yalnızca Beşiktaş'ın değil; Newcastle United, Aston Villa, Inter, Juventus ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.
Yönetimin, performansından memnun kalınmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye en az iki kaliteli takviye yapılmasını planladığı ifade edildi.
KANAT HATTINDA PLANLAMA
Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure ile vedalaşıldığı, Milot Rashica için ise uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıldığı aktarıldı. Bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasında Leandro Trossard'ın yer aldığı belirtildi.
TROSSARD İÇİN YENİ GİRİŞİM
Geçtiğimiz sezon da Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan Beşiktaş'ın, Arsenal ve oyuncu cephesiyle yeniden temas kurduğu ifade edildi. Arsenal formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı final oynayan deneyimli futbolcunun, kulübün gelecek sezon planlamasında net şekilde düşünülmediği aktarıldı.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Londra ekibinin kanat rotasyonuna yeni isimler eklemeyi planlaması nedeniyle Trossard'ın durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 50 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 11 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Oyuncuya yalnızca Beşiktaş'ın değil; Newcastle United, Aston Villa, Inter, Juventus ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.