Beşiktaş'ın Trossard planı

Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Leandro Trossard için girişimlerini sürdürüyor. Bir süredir şartları zorlayan siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde ciddi bir teklif ile Londra temsilcisinin kapısını çalması bekleniyor.

calendar 04 Haziran 2026 13:00
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Trossard planı
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Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat hattına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yönetimin, performansından memnun kalınmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye en az iki kaliteli takviye yapılmasını planladığı ifade edildi.

KANAT HATTINDA PLANLAMA

Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure ile vedalaşıldığı, Milot Rashica için ise uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıldığı aktarıldı. Bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasında Leandro Trossard'ın yer aldığı belirtildi.

TROSSARD İÇİN YENİ GİRİŞİM

Geçtiğimiz sezon da Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ancak sonuç alamayan Beşiktaş'ın, Arsenal ve oyuncu cephesiyle yeniden temas kurduğu ifade edildi. Arsenal formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı final oynayan deneyimli futbolcunun, kulübün gelecek sezon planlamasında net şekilde düşünülmediği aktarıldı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Londra ekibinin kanat rotasyonuna yeni isimler eklemeyi planlaması nedeniyle Trossard'ın durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 50 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 11 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Oyuncuya yalnızca Beşiktaş'ın değil; Newcastle United, Aston Villa, Inter, Juventus ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ifade edildi. 

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