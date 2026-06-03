Hull City taraftarları tatil için Antalya'ya geldi

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesini kutlayan yaklaşık 200 taraftar, Acun Ilıcalı ve Corendon Airlines'ın davetiyle Antalya'da ağırlanarak tatil yapıyor.

calendar 03 Haziran 2026 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hull City taraftarları tatil için Antalya'ya geldi
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e yükselme sevincini paylaşan 200 taraftar, Acun Ilıcalı'nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın katkılarıyla Antalya'da ağırlanıyor.

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmeyi başarması sonrası kutlamalar bu kez Antalya'ya taşındı.

Corendon Airlines'ın Hull City'e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere'den Türkiye'ye gelen taraftarlar, Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Corendon Playa Kemer ve kısa süre önce kapılarını açan Corendon Hydros Club Kemer'de konaklayarak Akdeniz'in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor.

Hull City'nin Premier Lig yolculuğu sportif bir başarı hikâyesi olmasının yanı sıra İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye'nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yüzlerce Hull City taraftarı, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfederken unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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