Brunson'dan Castle'a övgü: 'Özel bir savunmacı'

New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, NBA Finalleri öncesinde San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Stephon Castle ile eşleşmenin kendisi için büyük bir sınav olacağının farkında.



Brunson, Salı günü düzenlenen NBA Finalleri Medya Günü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Castle hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.



"Harika bir oyuncu. Özellikle sahip olduğu yoğunluk ve mücadeleci karakter gerçekten çok özel," diyen Brunson, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Omzunda sürekli bir yük taşıyormuş gibi oynuyor. UConn günlerinden beri onu izliyorum ve o zamanlardan beri bu özelliğe sahip. Kariyerinin ilk yıllarında ortaya koyduğu performansa baktığınızda, gelecekte çok büyük bir oyuncu ve çok büyük bir savunmacı olacağını görebiliyorsunuz."



Castle, normal sezonda Spurs'ün ligin en iyi üçüncü savunmasına sahip olmasında önemli rol oynarken, playofflarda da rakip yıldızları durdurmakla görevlendirildi. Genç oyuncu, seriler boyunca Anthony Edwards, Julius Randle ve Deni Avdija gibi önemli isimlere karşı savunma yaptı.



21 yaşındaki Castle ayrıca Batı Konferansı Finalleri'nde iki kez üst üste MVP seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın birincil savunmacısı olarak görev aldı. Oklahoma City Thunder'ın Spurs'e elendiği seride Gilgeous-Alexander maç başına 3.1 top kaybı yaptı ve yüzde 40.9 saha içi isabetiyle oynarken üç sayı çizgisinin gerisinden ise yalnızca yüzde 28.6 ile şut attı.



Castle, normal sezonda Knicks ile Spurs arasında oynanan iki karşılaşmada da Brunson'a karşı başarılı bir savunma performansı ortaya koydu. Genç yıldız, Brunson'ın birincil savunmacısı olduğu pozisyonlarda Knicks liderini 0/4 saha içi isabeti ve sıfır sayıda tutmayı başardı.



Castle ise Brunson'a karşı savunma planını şu sözlerle anlattı:



"Bana göre işe yarayan şey, ona karşı fiziksel oynayabilmek oldu. Boy olarak benden daha kısa ama son derece fiziksel bir guard. Kendi istediği noktalara ulaşmayı çok iyi biliyor. Aldatıcı hareketleri çok etkili kullanıyor ve ayak çalışması inanılmaz."



"Elimden geldiğince disiplinli kalmaya çalışıyorum. Alanını daraltmaya çalışıyorum ama aynı zamanda aradığı açıları da vermemeye dikkat ediyorum. Kariyerinin bu noktasında artık hemen hemen her savunma şemasını gördü ve her türlü savunmacıyla karşılaştı."



Brunson, bu playofflarda çıktığı 14 maçta maç başına 26.9 sayı, 6.6 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Knicks yıldızı ayrıca Doğu Konferansı Finalleri MVP'sine verilen Larry Bird Kupası'nın oybirliğiyle sahibi oldu.



