Aziz Yıldırım'ın stoper transferi planı

Londra seyahatinde Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake için temaslarda bulunan Aziz Yıldırım, anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı Fulham'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Calvin Bassey ile de irtibat kurdu

calendar 03 Haziran 2026 09:08
Haber: Sabah
Aziz Yıldırım'ın stoper transferi planı
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Fenerbahçe'de başkan adaylığı süreciyle birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, Aziz Yıldırım savunma hattı için Avrupa'da temaslarını yoğunlaştırdı.

Yıldırım'ın, Londra ziyaretinde Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin savunmacısı Nathan Ake ve Fulham forması giyen Calvin Bassey'nin temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan planlamada, Ake transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif olarak Bassey için resmi girişim yapılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Savunmanın sol stoper bölgesi için ise Yıldırım'ın listesinde son tercihin Malang Sarr olduğu belirtiliyor.


VEDAT MURİQİ HABER BEKLİYOR

Öte yandan hücum hattı için daha önce temas kurulan Vedat Muriqi transferinde de önemli mesafe kat edildiği ve Mallorca kulübü ile anlaşma aşamasına gelindiği ifade ediliyor. Kosovalı santrforun, sarı-lacivertli ekibe dönmeyi çok istediği ve Yıldırım'dan İstanbul'a gelmek için haber beklediği kaydedildi. Fenerbahçe cephesinde, seçim sürecine paralel şekilde yürütülen bu transfer operasyonlarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM: "CESARET BİZİM KARAKTERİMİZ"

Başkan adayı Aziz Yıldırım, pazar günkü seçim öncesi camiaya şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmanın vaktinin geldiğini belirten Yıldırım, "Bu dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağız. Fenerbahçe'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Bunu birlikte başaracağız. Bugün karşımızdaki tablo hepimizi üzüyor. Çoğumuz geleceğimiz konusunda endişeliyiz. Hatta konuştuğum bazı arkadaşlarımın gözlerinde korku gördüm. 'Nasıl olacak? İçine düştüğümüz bu karanlıktan nasıl çıkacağız?' diye soruyorlar. Umut biziz. Cesaret ve cüret bizim karakterimizdir. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Omuz omuza olacağız, yan yana duracağız. Kendi küllerimizden doğacak, Zümrüdüanka gibi yeniden yükselecek ve Kanaryamızı zafere taşıyacağız" dedi.

EDERSON ZİRVESİ DÜNYA KUPASI SONRASI YAPILACAK

Fenerbahçe'de geçen sezon yaptığı kritik hatalarla büyük eleştiri alan Ederson'un takımdaki durumu hakkında başkan adayı Aziz Yıldırım, kesin bir karara varmış değil. Seçilmesi halinde Dünya Kupası'nın ardından Brezilyalı file bekçisi ile bir araya gelecek olan Yıldırım'ın, tecrübeli eldivenle bire bir görüşeceği belirtildi. Ederson gibi yıldız bir kalecinin kazanılmasından yana olan Yıldırım'ın, bu konuda da çevresine sürekli aceleci davranmayacağının mesajını verdiği kaydedildi.

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