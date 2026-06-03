'Üçüncü forvetler' Galatasaray'a pahalı geldi!

Galatasaray'ın üçüncü forvet adayları arasında yer alan Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül'ün fiyatları oldukça yüksek seviyede...

calendar 03 Haziran 2026 09:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
'Üçüncü forvetler' Galatasaray'a pahalı geldi!
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Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında gündeme gelen üçüncü forvet hamlesi için bekleme kararı alındı.

Sarı-kırmızılıların yerli alternatifler arasında değerlendirdiği Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül için istenen bonservis bedelleri yönetimin planlarını değiştirdi.

BERTUĞ 15, DENİZ GÜL 20 MİLYON EURO

Başakşehir'in Bertuğ Yıldırım için 15 milyon Euro seviyesinde bir beklentiye sahip olduğu, Porto'nun ise Deniz Gül için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Bu rakamların yüksek bulunması nedeniyle Galatasaray cephesi, forvet transferi konusunda şu aşamada aktif temasları durdurdu.

ICARDI'NİN KARARI BEKLENECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Mauro Icardi'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Arjantinli yıldızın sezon başı planlamasındaki rolü ve fiziksel durumu kesinleşmeden üçüncü forvet hamlesi için yeni bir adım atılmayacak.

Galatasaray'da teknik heyetin, hücum hattı için aceleci davranmak istemediği ve transferde şartların oluşmasını bekleyeceği belirtildi. Yönetimin, yüksek maliyetli hamleler yerine fırsat transferlerini de masada tutacağı öğrenildi.

KISA VADEDE İMZA BEKLENMİYOR

Icardi konusundaki belirsizlik giderildikten sonra sarı-kırmızılıların forvet listesi yeniden değerlendirilecek. Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül isimleri şimdilik gündemde kalsa da mevcut bonservis beklentileri nedeniyle transfer sürecinin kısa vadede ilerlemesi beklenmiyor.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
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5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
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12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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