Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi!

Orta sahasına takviye isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan'ı takip ediyor. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldızla görüşmeler sürüyor.

calendar 03 Haziran 2026 09:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi!
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Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta sahada Salih Özcan'ı ilk sıraya aldı.

Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan deneyimli orta sahayı gözüne kestirdi. 28 yaşındaki fuıtbolcu ile ilk temaslar gerçekleşti.

Kadrodaki yerli rotasyonuna önem veren ve gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralına göre hareket eden Beşiktaş, Salih Özcan transferine önem veriyor.

SÜPER LİG'DE OYNAMAYA SICAK

A Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak tecrübeli orta saha için çalışmalar devam edecek. Salih Özcan'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

YERLİ VE MİLLİ ORTA SAHA

Siyah-beyazlılarda Salih Özcan'ın transferiyle beraber orta sahada yerli bir rotasyon kurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta yeni sezonda orta sahada 6 numarada Salih Özcan ve 8 numarada Orkun Kökçü'nün olması planlanıyor. Böylece Kartal'da orta sahanın milli yıldızlardan oluşması amaçlanıyor. 


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