Çorum FK, Fenerbahçe'den istiyor: Listede 2 aday var

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, kale için Eyüpspor'dan Felipe ve Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı listesine aldı.
Bonservisi Brezilya temsilcisi Bahia'daki 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 21 maçta 29 gol yedi, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.
27 yaşında ve 1.93 boyundaki İrfan Can ise Fenerbahçe ve kiralık oynadığı Samsunspor'da toplam 10 maçta 13 gol yedi, 3 maçta ise kalesinde gol görmedi.
Bonservisi Brezilya temsilcisi Bahia'daki 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 21 maçta 29 gol yedi, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.
27 yaşında ve 1.93 boyundaki İrfan Can ise Fenerbahçe ve kiralık oynadığı Samsunspor'da toplam 10 maçta 13 gol yedi, 3 maçta ise kalesinde gol görmedi.