Çorum FK, Fenerbahçe'den istiyor: Listede 2 aday var

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, kaleci transferi için bonservisi Bahia'da olan ve kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen Felipe ve Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'la ilgileniyor.

calendar 03 Haziran 2026 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Fenerbahçe'den istiyor: Listede 2 aday var
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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, kale için Eyüpspor'dan Felipe ve Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı listesine aldı.

Bonservisi Brezilya temsilcisi Bahia'daki 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 21 maçta 29 gol yedi, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

27 yaşında ve 1.93 boyundaki İrfan Can ise Fenerbahçe ve kiralık oynadığı Samsunspor'da toplam 10 maçta 13 gol yedi, 3 maçta ise kalesinde gol görmedi.


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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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