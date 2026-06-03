Galatasaray'dan Barış Alper'e özel koleksiyon

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için özel bir çalışma başlatıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemde takımın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu için GS Store'da satışa sunulacak özel bir ürün hazırlıyor.
Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız oyuncular adına sınırlı sayıda özel koleksiyon ürünleri çıkaran Galatasaray, bu kez Barış Alper Yılmaz için benzer bir adım atacak.
Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'a özel olarak 20 bin adet ürün basacağı öğrenildi. Hazırlanacak özel ürünlerin kısa süre içinde GS Store mağazalarında taraftarlarla buluşması planlandı.
Galatasaray taraftarının büyük ilgi göstermesi beklenen bu çalışmanın, hem kulübün marka değerine katkı sağlaması hem de Barış Alper Yılmaz'ın camia içindeki yükselen konumunu göstermesi açısından önemli bir hamle olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemde takımın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu için GS Store'da satışa sunulacak özel bir ürün hazırlıyor.
Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız oyuncular adına sınırlı sayıda özel koleksiyon ürünleri çıkaran Galatasaray, bu kez Barış Alper Yılmaz için benzer bir adım atacak.
Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'a özel olarak 20 bin adet ürün basacağı öğrenildi. Hazırlanacak özel ürünlerin kısa süre içinde GS Store mağazalarında taraftarlarla buluşması planlandı.
Galatasaray taraftarının büyük ilgi göstermesi beklenen bu çalışmanın, hem kulübün marka değerine katkı sağlaması hem de Barış Alper Yılmaz'ın camia içindeki yükselen konumunu göstermesi açısından önemli bir hamle olduğu ifade edildi.