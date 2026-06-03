Galatasaray'dan Barış Alper'e özel koleksiyon

Galatasaray, Osimhen ve Sane'de olduğu gibi Barış Alper için de özel bir koleksiyon hazırlayacak.

calendar 03 Haziran 2026 10:11
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barış Alper'e özel koleksiyon
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için özel bir çalışma başlatıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemde takımın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu için GS Store'da satışa sunulacak özel bir ürün hazırlıyor.

Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız oyuncular adına sınırlı sayıda özel koleksiyon ürünleri çıkaran Galatasaray, bu kez Barış Alper Yılmaz için benzer bir adım atacak.

Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'a özel olarak 20 bin adet ürün basacağı öğrenildi. Hazırlanacak özel ürünlerin kısa süre içinde GS Store mağazalarında taraftarlarla buluşması planlandı.

Galatasaray taraftarının büyük ilgi göstermesi beklenen bu çalışmanın, hem kulübün marka değerine katkı sağlaması hem de Barış Alper Yılmaz'ın camia içindeki yükselen konumunu göstermesi açısından önemli bir hamle olduğu ifade edildi.

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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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