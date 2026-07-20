LeBron'un 'Trust the Process' sözleri 76ers taraftarını ayağa kaldırdı

Yıldız oyuncu LeBron James, cuma günü Fanatics Fest'teki son etkinliğinde yaptığı açıklamalarla Philadelphia 76ers taraftarlarının dikkatini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serbest oyuncu piyasasındaki kararını henüz açıklamayan James, yeni takımını seçerken hangi kriterleri değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlarken taliplerinden birine gönderme yapmış olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.
"Benim için en önemli şey rekabet etmek. En üst seviyede mücadele etmek istiyorum," diyen James, ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her gün şampiyonluk alışkanlıklarını benimseyen ama her şeyden önce sürece güvenen ('trust the process') bir organizasyonun parçası olmak istiyorum."
James'in "trust the process" ifadesini kullanmasının ardından salondaki taraftarlar hem alkış hem de yuhalama sesleriyle tepki verdi.
Söz konusu ifade, Philadelphia'nın yeniden yapılanma döneminde dönemin basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Sam Hinkie tarafından sıkça kullanılan bir slogan haline gelmişti. Takımın yıldızı Joel Embiid de yıllardır kendisini "The Process" lakabıyla anıyor.
LeBron ise bu tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bu ifadeyi kariyeri boyunca kullandığını söyledi.
"Ben 'Trust the process' demeye 2003'te lige girdiğimden beri devam ediyorum. Embiid o zaman doğmuş muydu onu bile bilmiyorum."
NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James'in adı bu yaz Philadelphia'nın yanı sıra Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves ile de anılıyor.
LeBron, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada yeni takımına ilişkin kararını vermesinin "çok uzun sürmeyeceğini" ifade etmişti.
"Benim için en önemli şey rekabet etmek. En üst seviyede mücadele etmek istiyorum," diyen James, ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her gün şampiyonluk alışkanlıklarını benimseyen ama her şeyden önce sürece güvenen ('trust the process') bir organizasyonun parçası olmak istiyorum."
James'in "trust the process" ifadesini kullanmasının ardından salondaki taraftarlar hem alkış hem de yuhalama sesleriyle tepki verdi.
Söz konusu ifade, Philadelphia'nın yeniden yapılanma döneminde dönemin basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Sam Hinkie tarafından sıkça kullanılan bir slogan haline gelmişti. Takımın yıldızı Joel Embiid de yıllardır kendisini "The Process" lakabıyla anıyor.
LeBron ise bu tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bu ifadeyi kariyeri boyunca kullandığını söyledi.
"Ben 'Trust the process' demeye 2003'te lige girdiğimden beri devam ediyorum. Embiid o zaman doğmuş muydu onu bile bilmiyorum."
NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James'in adı bu yaz Philadelphia'nın yanı sıra Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves ile de anılıyor.
LeBron, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada yeni takımına ilişkin kararını vermesinin "çok uzun sürmeyeceğini" ifade etmişti.