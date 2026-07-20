Fenerbahçe Avrupa'da 301. kez: Rakip Gornik Zabrze

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmî karşılaşmasını kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
LİTVANYALI HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Manfredas Lukjancukas yönetecek.
Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.
AVRUPA'DA 301'İNCİ MAÇ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 301'inci maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynadığı 300 Avrupa kupası mücadelesinde 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 409 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 43'ÜNCÜ SINAV
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 43'üncü kez sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun elemelerinde oynadığı 42 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, 51 gole engel olamadı.
HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe, ikinci etap kampını Avusturya'da gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmalarında Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup etti.
RÖVANŞ POLONYA'DA
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU
Sarı-lacivertlilerin gece yarısına kadar iki futbolcu ekleme veya çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Sidiki Cherif.
LİTVANYALI HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Manfredas Lukjancukas yönetecek.
Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.
AVRUPA'DA 301'İNCİ MAÇ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 301'inci maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynadığı 300 Avrupa kupası mücadelesinde 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 409 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 43'ÜNCÜ SINAV
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 43'üncü kez sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun elemelerinde oynadığı 42 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, 51 gole engel olamadı.
HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe, ikinci etap kampını Avusturya'da gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmalarında Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup etti.
RÖVANŞ POLONYA'DA
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU
Sarı-lacivertlilerin gece yarısına kadar iki futbolcu ekleme veya çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Sidiki Cherif.