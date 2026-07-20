Wemby, Paris Olimpiyatları'nın ardından ilk kez Fransa Milli Takımı formasını giyecek

Fransa Basketbol Federasyonu, Victor Wembanyama'nın FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turu için açıklanan 15 kişilik milli takım kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu, Fransa Milli Takımı formasını son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda giymişti. Wembanyama, ev sahibi Fransa'nın gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynarken altı maçta 15.8 sayı, 9.7 ribaund, 3.3 asist, 2 top çalma ve 1.7 blok ortalamaları yakalamıştı.
Gösterdiği performans sayesinde turnuvanın "Yükselen Yıldız" ödülünü kazanan Wembanyama, aynı zamanda turnuvanın en iyi beşine de seçilmişti.
Fransa Milli Takımı Başantrenörü Frederic Fauthoux, FIBA'ya yaptığı açıklamada Wembanyama'nın kadroya dönüşünün büyük önem taşıdığını belirtti.
"Yürütmek istediğimiz projenin geleceği açısından bu son derece önemli. Victor, bu jenerasyonun tartışmasız lideri. Onun varlığı sadece sahada değil, basketbol dışındaki yaşamlarında da takım arkadaşlarıyla doğal bir uyum oluşturacak somut bir varlığa dönüşmeli. Bu kadar basit."
Fransa, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 27 Ağustos'ta Slovenya, 30 Ağustos'ta ise İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Wembanyama'ya kadroda Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert ile Sacramento Kings oyuncusu Maxime Raynaud da eşlik edecek. Eski Orlando Magic oyuncusu Evan Fournier de Fransa kadrosunda yer aldı.
Fransa, elemelerde L Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik derecesiyle lider durumda bulunuyor.
Wembanyama ise NBA kariyerinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Fransız yıldız, 64 maçta 25 sayı, 11.5 ribaund, 3.1 asist ve ligin en yüksek ortalaması olan 3.1 blok istatistikleri yakaladı.
MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan Wembanyama, kariyerindeki ilk Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken All-NBA Birinci Takımı'na da seçildi. Ayrıca Spurs'ü 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne taşımayı başardı.
Gösterdiği performans sayesinde turnuvanın "Yükselen Yıldız" ödülünü kazanan Wembanyama, aynı zamanda turnuvanın en iyi beşine de seçilmişti.
Fransa Milli Takımı Başantrenörü Frederic Fauthoux, FIBA'ya yaptığı açıklamada Wembanyama'nın kadroya dönüşünün büyük önem taşıdığını belirtti.
"Yürütmek istediğimiz projenin geleceği açısından bu son derece önemli. Victor, bu jenerasyonun tartışmasız lideri. Onun varlığı sadece sahada değil, basketbol dışındaki yaşamlarında da takım arkadaşlarıyla doğal bir uyum oluşturacak somut bir varlığa dönüşmeli. Bu kadar basit."
Fransa, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 27 Ağustos'ta Slovenya, 30 Ağustos'ta ise İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Wembanyama'ya kadroda Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert ile Sacramento Kings oyuncusu Maxime Raynaud da eşlik edecek. Eski Orlando Magic oyuncusu Evan Fournier de Fransa kadrosunda yer aldı.
Fransa, elemelerde L Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik derecesiyle lider durumda bulunuyor.
Wembanyama ise NBA kariyerinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Fransız yıldız, 64 maçta 25 sayı, 11.5 ribaund, 3.1 asist ve ligin en yüksek ortalaması olan 3.1 blok istatistikleri yakaladı.
MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan Wembanyama, kariyerindeki ilk Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken All-NBA Birinci Takımı'na da seçildi. Ayrıca Spurs'ü 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne taşımayı başardı.