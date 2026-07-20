Galatasaray'dan Bruno Fernandes'e Osimhen tarifesi

Galatasaray'da orta saha hattının dünya çapında bir isimle güçlendirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak üzere şartları zorlama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEV BONSERVİS
Galatasaray, İngiliz ekibiyle 1 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euroya kadar çıktı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile yeni kontrat için anlaşamayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak 10 numara araşınında nokta atışı yapmayı hedefliyor.
TEKLİF BELLİ OLDU
Bruno Fernandes'e yapılacak teklifin 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Bruno Fernandes'e Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Portekizli futbolcuya 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primi ve imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.
Galatasaray, İngiliz ekibiyle 1 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euroya kadar çıktı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile yeni kontrat için anlaşamayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak 10 numara araşınında nokta atışı yapmayı hedefliyor.
TEKLİF BELLİ OLDU
Bruno Fernandes'e yapılacak teklifin 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Bruno Fernandes'e Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Portekizli futbolcuya 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primi ve imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.