19 Temmuz
İspanya-Arjantin
1-0UZS
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
2-4
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
1-0
19 Temmuz
Genoa-Trento
2-1
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
2-2

Galatasaray'dan Bruno Fernandes'e Osimhen tarifesi

Galatasaray'ın Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes için gözden çıkardığı bonservis belli olurken sarı-kırmızılı ekip yıldız ismin transferi için şartları zorlamaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 08:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 08:25
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Bruno Fernandes'e Osimhen tarifesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da orta saha hattının dünya çapında bir isimle güçlendirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak üzere şartları zorlama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEV BONSERVİS

Galatasaray, İngiliz ekibiyle 1 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euroya kadar çıktı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile yeni kontrat için anlaşamayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak 10 numara araşınında nokta atışı yapmayı hedefliyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Bruno Fernandes'e yapılacak teklifin 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Bruno Fernandes'e Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcuya 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primi ve imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.