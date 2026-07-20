Fenerbahçe - Guirassy: Son dans

Fenerbahçe, yeni golcüyü en uygun bir bedelle kadroya katmaya çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serhou Guirassy ile daha önce prensipte anlaşmaya varan Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler 30 milyon Euro'nun da altında bir rakama transferi bitirmek istiyor. Ayrıca bonservisi 3 yılda ve 6 taksitte ödemek istiyor.
10 MİLYON EURO MAAŞ
Futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş alması öngörülüyor.
GUIRASSY KİMDİR?
Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında.
Sarı-lacivertliler 30 milyon Euro'nun da altında bir rakama transferi bitirmek istiyor. Ayrıca bonservisi 3 yılda ve 6 taksitte ödemek istiyor.
10 MİLYON EURO MAAŞ
Futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş alması öngörülüyor.
GUIRASSY KİMDİR?
Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında.