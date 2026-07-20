VanVleet: "Kendimi yeniden çaylak gibi hissediyorum"

Houston Rockets'ın tecrübeli oyun kurucusu Fred VanVleet, ön çapraz bağ (ACL) ve menisküs sakatlıkları nedeniyle kaçırdığı 2025-26 sezonunun ardından sezon öncesi hazırlık kampına yetişeceğinden emin olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
VanVleet: 'Kendimi yeniden çaylak gibi hissediyorum'
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Houston Rockets'ın tecrübeli oyun kurucusu Fred VanVleet, ön çapraz bağ (ACL) ve menisküs sakatlıkları nedeniyle kaçırdığı 2025-26 sezonunun ardından sezon öncesi hazırlık kampına yetişeceğinden emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Andscape'ten Erik Horne'a konuşan VanVleet, "Sezon öncesi hazırlık maçlarında oynayamazsam gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşarım." dedi.

"En çok özlediğim şey sahaya çıkmak, efor sarf etmek ve günlük hayatın tüm yüklerinden basketbol sayesinde uzaklaşabilmekti. Hayatım boyunca bunu her gün yaptığım için sahip olduğum birçok şeyi farkında olmadan kanıksamışım."

Tecrübeli oyun kurucu kondisyonunu giderek artırdığını belirtirken, "Kendimi yeniden çaylak gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Houston Rockets, sezon öncesi hazırlık maçlarına 9 Ekim'de Çin'in Makao kentinde Dallas Mavericks karşılaşmasıyla başlayacak.

VanVleet, Eylül 2025'te Bahamalar'da düzenlenen resmi olmayan takım antrenmanında ön çapraz bağ ve menisküs sakatlıkları yaşamış, geçirdiği ameliyatın ardından tüm sezonu kaçırmıştı.

"İlk başta durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum." diyen VanVleet, şöyle devam etti:

"Kariyerimde daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Ama acıyı ve yaşanan anın ciddiyetini kesinlikle hissettim. Odadaki diğer herkes bunu benden önce anlamıştı. Ben inkâr ediyordum. Buna inanmak istemedim."

32 yaşındaki eski All-Star oyuncu, doktorların kendisine altı aylık iyileşme süresi öngördüğünü ve bunun play-off başlangıcına denk geldiğini söyledi.

"Bana altı ay sonra dönebileceğimi söylediklerini hatırlıyorum. Bazı günler kendimi gerçekten iyi hissediyordum. Sonra play-off'un ilk ya da ikinci maçı geldi ve kendi kendime, 'Kahretsin, bütün sezonu kaçıracağım. Geri dönemeyeceğim' dedim. Gerçekten zor bir dönemdi."

Haziran ayında 2026-27 sezonu için 25 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanan VanVleet, Rockets'ın 1995'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazanabilecek güce sahip olduğuna inandığını da söyledi.

"Önümüzdeki sezon şampiyon olabiliriz. Buna kendi içimizde inanıyoruz."

Houston Rockets, yaz döneminde kadrosuna Marcus Smart ile Bogdan Bogdanovic'i katarak arka alan rotasyonunu güçlendirdi. VanVleet'in yokluğunda geçtiğimiz sezon oyun kuruculuk görevini üstlenen Amen Thompson ve Reed Sheppard da 2026-27 sezonunda kadroda yer almaya devam edecek.

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