Rafael Leao'dan Türkiye için transfer kararı

Galatasaray ve Fenerbahçe için İtalya'dan bir kez daha Rafael Leao iddiası gündeme geldi.
EZELİ RAKİPLER İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Milan forması giyen Portekizli hücum oyuncusu ile ilgileniyor.
TÜRKİYE İÇİN KARAR
Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayabilecek bir maaş teklifi alması halinde ise Türkiye'ye transferine sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Rafael Leao'ya Chelsea'nin de ilgisinin olduğu ancak İngiliz ekibinin şu anda somut bir teklifinin olmadığı kaydedildi. Rafael 27 yaşındaki futbolcu için daha önce Premier Lig'den Tottenham iddiası da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Portekizli Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
EZELİ RAKİPLER İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Milan forması giyen Portekizli hücum oyuncusu ile ilgileniyor.
TÜRKİYE İÇİN KARAR
Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayabilecek bir maaş teklifi alması halinde ise Türkiye'ye transferine sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Rafael Leao'ya Chelsea'nin de ilgisinin olduğu ancak İngiliz ekibinin şu anda somut bir teklifinin olmadığı kaydedildi. Rafael 27 yaşındaki futbolcu için daha önce Premier Lig'den Tottenham iddiası da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Portekizli Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.