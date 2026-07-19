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Rafael Leao'dan Türkiye için transfer kararı

Milan forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Rafael Leao, beklentilerini karşılayacak bir teklif alırsa Türkiye transferine sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao'dan Türkiye için transfer kararı
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Galatasaray ve Fenerbahçe için İtalya'dan bir kez daha Rafael Leao iddiası gündeme geldi.

EZELİ RAKİPLER İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Milan forması giyen Portekizli hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

TÜRKİYE İÇİN KARAR

Rafael Leao'nun beklentilerini karşılayabilecek bir maaş teklifi alması halinde ise Türkiye'ye transferine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Rafael Leao'ya Chelsea'nin de ilgisinin olduğu ancak İngiliz ekibinin şu anda somut bir teklifinin olmadığı kaydedildi. Rafael 27 yaşındaki futbolcu için daha önce Premier Lig'den Tottenham iddiası da gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Portekizli Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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