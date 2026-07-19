Trabzonspor resmen açıkladı: Oulai

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE * 26 milyon Euro bonservis
* 4 milyon 61 Euro bonus
* Sonraki transferinden net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödenecek
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.
Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."
* 4 milyon 61 Euro bonus
* Sonraki transferinden net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödenecek
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.
Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."