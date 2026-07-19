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Trabzonspor resmen açıkladı: Oulai

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 22:04
Trabzonspor resmen açıkladı: Oulai
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* 4 milyon 61 Euro bonus

* Sonraki transferinden net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödenecek

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

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