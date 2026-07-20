Thunder, Lu Dort'u 3 takımlı takasta Hawks'a gönderdi

Oklahoma City Thunder, yıldız savunmacısı Lu Dort'u Atlanta Hawks'a gönderen üç takımlı takası resmen tamamladı. Hawks'ın pazar günü yaptığı açıklamaya göre anlaşma kapsamında Thunder, üç adet ikinci tur draft hakkı elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takasın diğer ayağında Zaccharie Risacher Dallas Mavericks'e giderken, Ryan Nembhard ise Atlanta Hawks'ın yolunu tuttu.
Spotrac verilerine göre Dort'un 2026-27 sezonu için 17.72 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, gelecek yaz ise sınırsız serbest oyuncu konumuna gelecek.
Thunder, bu yaz Lu Dort'un yanı sıra Isaiah Joe ve Aaron Wiggins ile de yollarını ayırarak toplam 224 milyon dolarlık maaş yükünden kurtuldu ve böylece lüks vergi sistemindeki ikinci apron sınırının altına indi.
Dort, geçtiğimiz sezon çıktığı 69 maçta 8.3 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli forvet ayrıca 2024-25 sezonunda Yılın Savunma Takımı'na seçilirken, Oklahoma City'nin aynı sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı.
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Hawks, gelecek yaz 40 milyon doların üzerinde maaş boşluğuna sahip olacak ve bu sayede Dort ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalama fırsatı yakalayabilecek. Atlanta, geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı altıncı sırada tamamlamış ancak play-off ilk turunda New York Knicks'e elenmişti.
Hawks ayrıca, iki yıl önce bir numaradan seçtiği Zaccharie Risacher ile de yollarını ayırmış oldu. Genç kısa forvet, 2025 yılında Yılın Çaylağı oylamasını ikinci sırada tamamlamış, geçen sezon ise yüzde 45 saha içi isabetiyle 9.6 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Ryan Nembhard ise NBA'deki ilk sezonunda Mavericks rotasyonunun önemli tamamlayıcı oyuncularından biri oldu. 23 yaşındaki oyun kurucu, 60 maçta 6.6 sayı, 5.3 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları üretti.
Spotrac verilerine göre Dort'un 2026-27 sezonu için 17.72 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, gelecek yaz ise sınırsız serbest oyuncu konumuna gelecek.
Thunder, bu yaz Lu Dort'un yanı sıra Isaiah Joe ve Aaron Wiggins ile de yollarını ayırarak toplam 224 milyon dolarlık maaş yükünden kurtuldu ve böylece lüks vergi sistemindeki ikinci apron sınırının altına indi.
Dort, geçtiğimiz sezon çıktığı 69 maçta 8.3 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli forvet ayrıca 2024-25 sezonunda Yılın Savunma Takımı'na seçilirken, Oklahoma City'nin aynı sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı.
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Hawks, gelecek yaz 40 milyon doların üzerinde maaş boşluğuna sahip olacak ve bu sayede Dort ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalama fırsatı yakalayabilecek. Atlanta, geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı altıncı sırada tamamlamış ancak play-off ilk turunda New York Knicks'e elenmişti.
Hawks ayrıca, iki yıl önce bir numaradan seçtiği Zaccharie Risacher ile de yollarını ayırmış oldu. Genç kısa forvet, 2025 yılında Yılın Çaylağı oylamasını ikinci sırada tamamlamış, geçen sezon ise yüzde 45 saha içi isabetiyle 9.6 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Ryan Nembhard ise NBA'deki ilk sezonunda Mavericks rotasyonunun önemli tamamlayıcı oyuncularından biri oldu. 23 yaşındaki oyun kurucu, 60 maçta 6.6 sayı, 5.3 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları üretti.