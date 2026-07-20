İsmail Kartal'ın hedefi büyük, sistemi 4-3-3

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal sistemini yavaş yavaş oturtuyor. Hazırlık kampı boyunca dar alanda tempolu oynamaya çalışan sarı-lacivertliler topa daha fazla sahip olmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antrenmanlarda bu konuya yoğunlaşan teknik heyet şu an için hedefe ulaşmış değil. Sistemin zamanla yerleşmesi ve oyunun maçların tamamına yayılması bekleniyor. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu sistemin oturmasında önemli rol oynayacak. Sistemin yerleşmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin çehresi tamamen değişecek.
SİSTEMİ 4-3-3 OLACAK
Gornik Zabrze ile salı akşamı Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesi sistem ve kadro büyük ölçüde belli oldu. Fenerbahçe 4-3-3 sistemi ile sahaya çıkacak.
Kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Oosterwolde-Archie Brown dörtlüsü yer alacak. Orta sahada Guendouzi ile Fred'in önünde Asensio konumlanacak. Sol kanatta Kerem, sağ kulvarda Musaba, forvette ise Talisca görev yapacak.
Sakatlığı bulunan Muriç maçta forma giyemeyecek. Dünya Kupası'ndan dönen ve çalışmalara başlayan Semedo'nun yedek soyunacağı bildirildi.
HEDEF 17 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK
Fenerbahçe bu sezon sadece lig şampiyonluğunu değil, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı da çok istiyor. Mevcut kadro bunu başarabilecek güçte. Şampiyonlar Ligi hem sportif hem ekonomik hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıyor. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan sarı-lacivertliler büyük hasrete son verirse camiaya büyük bir moral gelecek. Bu başarının çok önemli ekonomik katkıları da olacak.
SİSTEMİ 4-3-3 OLACAK
Gornik Zabrze ile salı akşamı Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesi sistem ve kadro büyük ölçüde belli oldu. Fenerbahçe 4-3-3 sistemi ile sahaya çıkacak.
Kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Oosterwolde-Archie Brown dörtlüsü yer alacak. Orta sahada Guendouzi ile Fred'in önünde Asensio konumlanacak. Sol kanatta Kerem, sağ kulvarda Musaba, forvette ise Talisca görev yapacak.
Sakatlığı bulunan Muriç maçta forma giyemeyecek. Dünya Kupası'ndan dönen ve çalışmalara başlayan Semedo'nun yedek soyunacağı bildirildi.
HEDEF 17 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK
Fenerbahçe bu sezon sadece lig şampiyonluğunu değil, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı da çok istiyor. Mevcut kadro bunu başarabilecek güçte. Şampiyonlar Ligi hem sportif hem ekonomik hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıyor. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan sarı-lacivertliler büyük hasrete son verirse camiaya büyük bir moral gelecek. Bu başarının çok önemli ekonomik katkıları da olacak.