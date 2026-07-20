Kadıköy ilk maçta kapalı gişe!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde Kadıköy'de tamamen dolu olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 11:38
Kadıköy ilk maçta kapalı gişe!
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Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolseverler takımına kavuşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gelen haberlere göre biletlerin neredeyse tamamen satıldığı, sadece çok az boşlukların kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Maç gününe kadar da tüm biletlerin tükenmesi ve Chobani Stadyumu'nun kritik maçta tıklım tıklım dolması bekleniyor. 

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