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Nicolas Jackson, Chelsea'de kalmak istiyor

Aston Villa'nın ilgilendiği Nicolas Jackson, Chelsea'de kalmak ve yeni teknik direktör Xabi Alonso'ya kendisini göstermek istiyor. Chelsea de Senegalli forvetine şu anda şans vermeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolas Jackson, Chelsea'de kalmak istiyor
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Chelsea forması giyen Nicolas Jackson, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

CHELSEA'DE KALMAK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea'de geçen sezon forma şansının azalmasının ardından Bayern Münih'e kiralık olarak giden Senegalli santrfor, bu yaz ise İngiliz ekibinde kalmak istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Premier Lig'den Aston Villa ile birlikte bazı takımlar, 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istiyor. Jackson ise Chelsea'de kalmak ve yeni teknik direktör Xabi Alonso'ya kendisini göstermek istiyor.

MENAJERLERİNE İLETİLDİ

Chelsea de Jackson'a bir şans vermeyi planlıyor ve Senegalli futbolcunun menajerlerine bu durum iletildi.

BAYERN PERFORMANSI

Chelsea'den geçen sezon Bayern Münih'e giden Nicolas Jackson, Alman ekibinde 34 maçta süre buldu ve 11 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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