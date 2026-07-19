Malo Gusto: 'Hatalarımızdan ders çıkaracağız'

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da kanat oyuncusu Malo Gusto, hatalardan ders çıkararak geleceğe odaklanmaları gerektiğini söyledi.
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Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda gösterdikleri performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Hem kendisinin hem de takımın ilk yarıdaki performansının kötü olduğunun altını çizen Gusto, "İkinci yarıda biraz daha dinamik olmaya çalıştık ve goller bulduk. Ancak maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Takım olarak turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk. Yarı finalde elenmek bizi üzüntüye boğdu. Ancak, bu hatalardan ders alıp daha güçlü bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.
İngiltere maçının ardından 14 yıllık milli takım kariyerini noktalayan teknik direktör Didier Deschamps'la ilgili konuşan Gusto, şunları kaydetti:
"Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı için çok önemli işler yaptı. Takımı her zaman en üst seviyede tutmayı başardı. Elendiğimiz için üzgünüz ama bu, onun yaptıklarının değerini azaltmaz. Gelecekle ilgili ise şu an için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok, biraz zamana ihtiyacımız var. Benim için önemli bir tecrübeydi. Tabii ki bu turnuvayı kazanmak isterdik ama olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi bir şekilde geleceğe odaklanmalıyız."
Gusto, Deschamps'ın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Zinedine Zidane ile ilgili soruyu yanıtlamak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.
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