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Felix Uduokhai için görüşmeler başladı

Schalke, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai ile ilgileniyor. Alman ekibi, transfer için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Felix Uduokhai için görüşmeler başladı
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Schalke 04, Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'nin transferi için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uduokhai'yi kadrosuna katmak isteyen Schalke, Beşiktaş ile masaya oturdu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Schalke, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Felix Uduokhai'nin de Schalke'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Uduokhai, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu.

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