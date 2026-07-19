Felix Uduokhai için görüşmeler başladı

Schalke 04, Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'nin transferi için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uduokhai'yi kadrosuna katmak isteyen Schalke, Beşiktaş ile masaya oturdu.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Schalke, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Felix Uduokhai'nin de Schalke'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Uduokhai, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Schalke, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Felix Uduokhai'nin de Schalke'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Uduokhai, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu.