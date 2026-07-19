19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
15:00
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
17:00
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Teknolojiyi bırakıp başarıya koştu: Aden Ünlü

Kırklareli'nde 14 yaşındaki milli tekvandocu Aden Ünlü, telefon ve tabletten uzak durarak tüm enerjisini spora verdi. Genç sporcu, Türkiye şampiyonluklarının ardından olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Teknolojiyi bırakıp başarıya koştu: Aden Ünlü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kırklareli'nde ablasından etkilenerek 9 yıl önce tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, teknolojiden uzak durması sayesinde tekvandoda başarılarına başarı katıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ablası sayesinde 2017 yılında tekvandoyla tanışan Aden, merak saldığı tekvandoda ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katıldı. Telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojiden uzak duran Aden Ünlü, tüm enerjisini verdiği tekvandoda başarılarını artıyor.

Milli sporcu, bu yıl 26-28 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Batı Grubu Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ile 24-26 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar 44 kilo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

"SPOR SAYESİNDE DE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIM YOK"

Aden Ünlü, AA muhabirine, 9 yıldır başarıyla yaptığı tekvandonun hayatının çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Hiçbir antrenmanı kaçırmadan sıkı çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Aden, eğitim ve spor hayatını başarılarla taçlandırdığını belirtti.

Spor sayesinde teknolojiden her zaman uzak durduğunu vurgulayan Aden Ünlü, "Spora gelerek teknolojiyle olan bağımı koparıyorum. Normalde teknolojiyle çok ilgilenen biriydim ama antrenmanlar sayesinde hiç bakmıyorum. Yorgun olduğum için antrenman sonrası da telefona bakacak hiç gücüm kalmıyor." diye konuştu.

Tekvandoda daha çok başarı elde etmek istediğini belirten Aden, olimpiyatlara katılma hayaliyle çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü aktardı.

Her gün 2 saat antrenmana katıldığını ve sıkı bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Aden Ünlü, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok derecem oldu. Türkiye Şampiyonası'nda, batı grubunda birinciliğim var. Spor sayesinde de teknoloji bağımlılığım yok. Tekvandoda olimpiyatlarda ve dünyada birinci olmayı hedefliyorum. Günde 2 saat antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımı dolu dolu geçiyorum. Bu sayede teknolojiyle aramda bağ kalmıyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.