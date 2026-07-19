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Sivasspor'da Kimpioka için feshi kararı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sivasspor'da Kimpioka için feshi kararı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Oyuncuya teşekkür edilen açıklamada, "Sivasspor forması altında görev yaptığı süre boyunca takımımıza verdiği emek, mücadele ve katkılar için Benjamin Kimpioka'ya teşekkür ediyor, kariyerin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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