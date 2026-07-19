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İşte Jürgen Klopp'un imza tarihi

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jürgen Klopp ile anlaşma sağladı. Jürgen Klopp'un cuma günü milli takım için imzayı atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Jürgen Klopp'un imza tarihi
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Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevi için Jürgen Klopp'u açıklamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyon, Julian Nagelsmann'ın ardından milli takım teknik direktörlüğü için 59 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı. Klopp, 2030 Dünya Kupası'na kadar takımın başında kalacak.

Federasyon, Red Bull grubu ile de Klopp'un projeden ayrılması konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.

Sky'da yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyon, Klopp'u cuma günü duyurmayı planlıyor.

Klopp için cuma günü basın toplantısı ve imza töreni de planlanıyor.

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