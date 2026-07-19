İşte Jürgen Klopp'un imza tarihi

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevi için Jürgen Klopp'u açıklamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Federasyon, Julian Nagelsmann'ın ardından milli takım teknik direktörlüğü için 59 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı. Klopp, 2030 Dünya Kupası'na kadar takımın başında kalacak.
Federasyon, Red Bull grubu ile de Klopp'un projeden ayrılması konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.
Sky'da yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyon, Klopp'u cuma günü duyurmayı planlıyor.
Klopp için cuma günü basın toplantısı ve imza töreni de planlanıyor.
Federasyon, Red Bull grubu ile de Klopp'un projeden ayrılması konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.
Sky'da yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyon, Klopp'u cuma günü duyurmayı planlıyor.
Klopp için cuma günü basın toplantısı ve imza töreni de planlanıyor.