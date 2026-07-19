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Filenin Efeleri, geriden gelip tarih yazdı!

İran'ı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri, geriden gelip tarih yazdı!
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.

Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.

Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.

Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.

Salon: Belgrad

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Hilmi Şahin, Cafer Kirkit)

İran: Morteza, Valizadeh, Arshia, Haghparast, Nima, Haji (Hazrat, Mohsen, Ilshan, Poriya, Hossein, Eisa, Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 111 dakika

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