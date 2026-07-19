Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat hamlesi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 yaşındaki file bekçisi ile ilgilenen Başkent ekibi, İrfan Can Eğribayat için yeniden temasara başladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Groningen ve Cracovia'nın kiralama tekliflerini reddeden sarı lacivertli ekip, Ederson ile ilgili kararını verdikten sonra İrfan Can'ın geleceği de netlik kazanacak.
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat, geçen sezon da Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Groningen ve Cracovia'nın kiralama tekliflerini reddeden sarı lacivertli ekip, Ederson ile ilgili kararını verdikten sonra İrfan Can'ın geleceği de netlik kazanacak.
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat, geçen sezon da Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.