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Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat hamlesi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor. Başkent ekibi, 28 yaşındaki futbolcu için yeniden temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat hamlesi
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 28 yaşındaki file bekçisi ile ilgilenen Başkent ekibi, İrfan Can Eğribayat için yeniden temasara başladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Groningen ve Cracovia'nın kiralama tekliflerini reddeden sarı lacivertli ekip, Ederson ile ilgili kararını verdikten sonra İrfan Can'ın geleceği de netlik kazanacak.

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat, geçen sezon da Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.

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