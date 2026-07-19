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Denizli İdmanyurdu Atakan'la imzaladı

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor, altyapısından yetişen ve geçen sezon İskenderunspor'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 13:56
Haber: DHA
Denizli İdmanyurdu Atakan'la imzaladı
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Yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Denizli İdmanyurdu 1959 Spor, tecrübeli futbolcu Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimizin çocuğu yeniden yuvasında. Denizlispor altyapısından yetişen, Beşiktaş ve birçok önemli kulüpte forma giyen Hüseyin Atakan Üner kadromuzda. Hırsı, karakteri ve tecrübesiyle takımımıza güç katacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında İskenderunspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 maçta 1 gol attı.

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