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Fenerbahçe, Serhou Guirassy'de geri sayımda! Maliyeti belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Serhou Guirassy transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:26
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Serhou Guirassy'de geri sayımda! Maliyeti belli oldu
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Fenerbahçe'nin yeni forveti kısa süre içinde netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üç kişilik listede yer alan Ollie Watkins sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken kulübü Aston Villa'dan transfer izni çıkmadı.

Alexander Sörloth da Türkiye'ye dönmek istemeyince en güçlü aday olarak Serhou Guirassy öne çıktı.

GUIRASSY İLE ANLAŞMA YAKIN

30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Oyuncu cephesinde herhangi bir problem bulunmazken kulübü Borussia Dortmund ile yapılan pazarlıklarda sadece ufak detaylar kaldı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Sarı-lacivertli yönetim Gineli yıldızın transferini 30 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında bitirmeyi hedefliyor.

Futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş alması öngörülüyor. Fenerbahçe, Dortmund'la pazarlıkları birkaç gün içerisinde sonuçlandırıp Guirassy'i imza için İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

KİMDİR?

Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında.  

 

 

 

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