Ahmed Kutucu, Rizespor'a gidiyor!

Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ertan Süzgün'ün haberine göre, Karadeniz temsilcisi, transfer için hem Galatasaray ile hem de Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı.
Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza atacak. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlenecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.
KAMPA KATILACAK
Ahmed Kutucu, pazartesi günü Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ertan Süzgün'ün haberine göre, Karadeniz temsilcisi, transfer için hem Galatasaray ile hem de Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı.
Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza atacak. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlenecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.
KAMPA KATILACAK
Ahmed Kutucu, pazartesi günü Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.