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Ahmed Kutucu, Rizespor'a gidiyor!

Çaykur Rizespor, Ahmed Kutucu'nun kiralık transferi için hem 26 yaşındaki oyuncu hem de Galatasaray ile anlaşma sağladı. Ahmed Kutucu, pazartesi günü Rizespor'un kampına katılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 15:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Ahmed Kutucu, Rizespor'a gidiyor!
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Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre, Karadeniz temsilcisi, transfer için hem Galatasaray ile hem de Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı.

Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza atacak. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlenecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.

KAMPA KATILACAK

Ahmed Kutucu, pazartesi günü Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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