Hull City'den Leon Bailey hamlesi

Premier Lig'e yükselen ve yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den transferde önemli bir hamle geldi.
LEON BAILEY İÇİN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor. The Athletic'te yer alan habere göre, Hull City'nin, bu transfer için hem Aston Villa hem de Bailey'in menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Aston Villa'nın bonservisiyle göndermek istediği 28 yaşındaki Leon Bailey ile Trabzonspor ve Celta Vigo da ilgileniyor ancak deneyimli oyuncu, İngiltere'de kalmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ilk yarısında Roma'da kiralık olarak forma giyen Bailey, devre arasında Aston Villa'ya geri dönmüştü.
Geçen sezon toplamda 30 maçta süre bulan Jamaikalı futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
LEON BAILEY İÇİN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor. The Athletic'te yer alan habere göre, Hull City'nin, bu transfer için hem Aston Villa hem de Bailey'in menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Aston Villa'nın bonservisiyle göndermek istediği 28 yaşındaki Leon Bailey ile Trabzonspor ve Celta Vigo da ilgileniyor ancak deneyimli oyuncu, İngiltere'de kalmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ilk yarısında Roma'da kiralık olarak forma giyen Bailey, devre arasında Aston Villa'ya geri dönmüştü.
Geçen sezon toplamda 30 maçta süre bulan Jamaikalı futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.