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Beşiktaş'a Juan Cabal için 10 milyon euro şartı

Beşiktaş, Juventus forması giyen Kolombiyalı savunmacı Juan Cabal'ı transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a Juan Cabal için 10 milyon euro şartı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlıların gündemine Juventus'tan Juan Cabal geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, Juventus forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu Juan Cabal'ı kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle temas kurdu.

ITALIANO'DAN ONAY

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Juan Cabal'ı kadrosunda görmek istediği ve İtalyan teknik adamın varlığının transfer sürecini kolaylaştırabilecek önemli bir etken olduğu ifade edildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Öte yandan Juventus'un, olası bir ayrılıkta zarar etmemek adına Juan Cabal'ın bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, taraflar arasında önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanabileceği belirtildi.

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